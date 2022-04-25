В Тирасполе прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности

В Тирасполе прогремели по меньшей мере три взрыва. Они затронули здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По информации издания, здание МГБ повреждено. Точная причина взрывов пока не объявлена, предположительно по министерству стреляли из гранатометов. На втором этаже в кабинете главы ведомства оказались выбиты стекла.

При этом пострадавших и погибших при взрывах нет, поскольку МГБ сегодня не работало. Место происшествия исследуют следователи, саперы, пожарные, также работают специалисты экстренных служб и врачи.

Территория вокруг министерства оцеплена милицией. По мнению Бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии, цель инцидента заключалась в «обострении ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе».

С этой версией согласен депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он предположил, что обстрел здания МГБ неизвестными — «это попытка посеять панику и страх в Приднестровье».