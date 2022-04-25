перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Тирасполе прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности 21:14
«ВКонтакте» обновит требования к рекламе. Текст на картинке будет занимать не больше 20% от нее 20:35
Мишель Хазанавичус переименует фильм «Z», чтобы избежать ассоциации со «спецоперацией» на Украине 20:16
Победа Макрона на выборах, высылка 40 немецких дипломатов и другие новости дня
20:14 дайджест
Beabadoobee выпустила сингл «See You Soon». Он войдет в ее грядущий альбом «Beatopia» 20:09
Kindel Media/Pexels
Минпромторг: бренды исключат из списка параллельного импорта, если они продолжат работу в России 19:16
В 2021 году мировые военные расходы впервые превысили 2 трлн долларов 19:05
ГМИИ имени Пушкина покажет выставку работ Гойи, Рембрандта, Штейнберга и Чекрыгина 18:28
«Аэрофлот» возобновляет полеты на Мальдивы с 13 мая 18:07
Lee Campbell/Unsplash
Холдинг «Газпром-медиа» запустит собственный стриминговый аудиосервис 17:55
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и продлить программу до конца года 17:47
Турчак: российской экономике нужно еще около миллиона ИТ-специалистов 17:23
«М.Видео» вернула рассрочку и снизила цены «до уровня января-февраля» 17:11
Эстония запретила на пять лет въезд в страну Киркорову и Гагариной 17:09
В бета-версии Telegram для macOS появился конструктор аватаров 17:00
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
«Яндекс Еда» запустила доставку товаров для животных из зоомагазинов 16:50
Россия высылает 40 дипломатов Германии 16:39
Джонни Депп подал иск на 50 млн долларов против Эмбер Херд из‑за статьи в The Washington Post 16:08
Активисты Гринписа заблокировали путь российскому танкеру с нефтью в Норвегии 15:56
«Коммерсант»: продажи произведенного Ростехом смартфона AYYA составили 370 штук с начала года 15:52
Отключить рекламу

В Тирасполе прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:14

В Тирасполе прогремели по меньшей мере три взрыва. Они затронули здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По информации издания, здание МГБ повреждено. Точная причина взрывов пока не объявлена, предположительно по министерству стреляли из гранатометов. На втором этаже в кабинете главы ведомства оказались выбиты стекла.

При этом пострадавших и погибших при взрывах нет, поскольку МГБ сегодня не работало. Место происшествия исследуют следователи, саперы, пожарные, также работают специалисты экстренных служб и врачи.

Территория вокруг министерства оцеплена милицией. По мнению Бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии, цель инцидента заключалась в «обострении ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе».

С этой версией согласен депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Он предположил, что обстрел здания МГБ неизвестными — «это попытка посеять панику и страх в Приднестровье».

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
Пушистый зубастый зверек обучается мастерству пасхальных кроликов
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Андрей Сафонов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить