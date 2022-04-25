ГМИИ имени Пушкина покажет выставку работ Гойи, Рембрандта, Штейнберга и Чекрыгина

26 апреля ГМИИ имени Пушкина откроет выставку к 85-летию российского художника Эдуарда Штейнберга, представителя второй волны советского авангарда, одного из лидеров нонконформистского искусства 1960–1980-х годов.

В экспозиции представят работы самого Штейнберга, а также серию гравюр Франсиско Гойи «Диспаратес», поздние офорты Рембрандта, а также выполненные углем рисунки футуриста Василия Чекрыгина, вдохновлявшегося творчеством одного из родоначальников русского космизма Николая Федорова.

Раздел с гравюрами Рембрандта на выставке выступает завершающим — в музее подчеркивают, что к работам голландского художника обращались и Гойя, и Штейнберг, и Чекрыгин.

Экспозиция получила название «Между землей и небом», ее темами организаторы называют противоречия мира: падение и искупление, отчаяние и надежду, конечность бытия и стремление к обретению вечности.

Выставка будет открыта до 3 июля в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. К экспозиции музей подготовил образовательную программу.