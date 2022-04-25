Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и продлить программу до конца года

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу до конца года. Президент России озвучил это на очередном совещании по экономическим вопросам.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать „стройку“ в целом», — пояснил Путин, для чего нужно снижение. По его словам, «ситуация в целом позитивная».

Президент заявил, что экономика страны стабилизировалась, инфляция замедлилась, цены возвращаются к своим прежним показателям, а повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением».

В конце марта Путин повысил ставки по льготной ипотеке до 12%, лимиты — до 12 млн рублей для столичных регионов, до 6 млн рублей — для всех остальных.

Также российский лидер предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, и предоставить гарантии от корпорации ВЭБ.РФ общим объемом 800 млрд рублей для системообразующих предприятий.