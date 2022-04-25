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Эстония запретила на пять лет въезд в страну Киркорову и Гагариной

Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Об этом сообщает местная газета Postimees.

В 2022 году у Гагариной и Киркорова должны были состояться концерты в ледовом холле «Тондираба» в Таллине.

Городское управление Таллина 9 апреля объявило о решении не сдавать холл «Тондираба» в аренду для певца Филиппа Киркорова. Выступление Гагариной должно было пройти в сентябре.

Ранее эстонское правительство сообщило, что не будет составлять список артистов, кому нельзя приезжать в страну, но при этом оно поддерживает принцип не пускать в Эстонию тех, кто поддерживает российскую агрессию. МВД пообещало вводить индивидуальные запреты на въезд при необходимости.

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