Эстония запретила на пять лет въезд в страну Киркорову и Гагариной

Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Об этом сообщает местная газета Postimees.

В 2022 году у Гагариной и Киркорова должны были состояться концерты в ледовом холле «Тондираба» в Таллине.

Городское управление Таллина 9 апреля объявило о решении не сдавать холл «Тондираба» в аренду для певца Филиппа Киркорова. Выступление Гагариной должно было пройти в сентябре.

Ранее эстонское правительство сообщило, что не будет составлять список артистов, кому нельзя приезжать в страну, но при этом оно поддерживает принцип не пускать в Эстонию тех, кто поддерживает российскую агрессию. МВД пообещало вводить индивидуальные запреты на въезд при необходимости.