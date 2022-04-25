перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
700 пабликов «Колумбайна»* и активы коррупционеров за рубежом: главное из речи главы Генпрокуратуры 15:00
МГУ вылетел из топ-200 лучших вузов. В прошлом году он был на 194 месте 14:58
«Радио Свобода»* грозит 188 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента 14:50
Центр Вознесенского покажет выставку «Грезы о молоке» с работами Монастырского и Бартенева 14:43
ФСБ заявила о задержании людей, планировавших убийство журналиста Соловьева 14:08
Sean Do/Unsplash
VK запускает российскую игровую площадку VK Play 14:03
Худрук Московского симфонического оркестра Павел Коган покинул должность 13:58
СМИ: совет директоров Twitter начал переговоры с Илоном Маском о продаже социальной сети 13:12
Российские лекарства от коронавируса будут стоить больше 5000 рублей за курс 12:55
В «Художественном» и «Иллюзионе» покажут косовскую драму «Улей» 12:49
weston m/Unsplash
В России отменили Гран-при по фигурному катанию 11:51
В России выявили менее 8000 новых случаев коронавируса 11:36
В Японии скончалась самая пожилая женщине в мире. Ей было 119 лет 11:22
Во Внуково ввели режим простоя для сотрудников 11:22
Россияне подали второй иск к Netflix. Они требуют восстановить подписку 10:58
В Рязанской области появится аэрокосмическая инновационная долина 10:29
Torkild Retvedt/Flickr
VK попросила Минцифры помочь в покупке «десятков тысяч серверов» для работы сервисов 9:57
«Первый Оскар» возглавил кинопрокат в России и СНГ 9:26
Макрон победил на президентских выборах во Франции 8:55
Saxo Bank: биржа Nasdaq перестанет работать с клиентами из России Вчера в 20:26
Отключить рекламу

700 пабликов «Колумбайна»* и активы коррупционеров за рубежом: главное из речи главы Генпрокуратуры

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов выступил на расширенной коллегии ведомства. Он рассказал о внеочередной аттестации прокуроров после сообщений о пытках в российских тюрьмах, росте цен на лекарства в регионах и контрабанде оружия и наркотиков.

Главное из его речи


  • За последний год в России были признаны нежелательными 18 иностранных организаций.
  • Во многих регионах России выросла стоимость лекарств. Одной из причин стала «необъяснимая жадность коммерсантов от медицины».
  • В интернете было создано почти 700 сообществ пропаганды идеологии движения «Колумбайн»*. Краснов поручил прокурорам принимать «исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде».
  • Также прокурорам было поручено принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.
  • В результате работы иностранных организаций по интернету гуляют миллионы фейков о Вооруженных силах России.
  • Прокурорам устроили «встряску» после публикаций сообщений о пытках в российских тюрьмах. Игорь Краснов назвал это острыми проблемами в работе уголовно-исполнительной системы. По его словам, проведена внеочередная аттестация прокуроров.
  • Продолжается работа по изъятию имущества коррупционеров. Краснов заявил, что необходимо также проверить их активы за рубежом.

* «Колумбайн» — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Казнь
Ладо Кватания дебютирует с триллером про серийного убийцу
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Люди
Игорь Краснов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить