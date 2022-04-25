700 пабликов «Колумбайна»* и активы коррупционеров за рубежом: главное из речи главы Генпрокуратуры

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов выступил на расширенной коллегии ведомства. Он рассказал о внеочередной аттестации прокуроров после сообщений о пытках в российских тюрьмах, росте цен на лекарства в регионах и контрабанде оружия и наркотиков.

Главное из его речи

За последний год в России были признаны нежелательными 18 иностранных организаций.

Во многих регионах России выросла стоимость лекарств. Одной из причин стала «необъяснимая жадность коммерсантов от медицины».

В интернете было создано почти 700 сообществ пропаганды идеологии движения «Колумбайн»*. Краснов поручил прокурорам принимать «исчерпывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодежной среде».

Также прокурорам было поручено принять исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия и наркотиков с территории Украины.

В результате работы иностранных организаций по интернету гуляют миллионы фейков о Вооруженных силах России.

Прокурорам устроили «встряску» после публикаций сообщений о пытках в российских тюрьмах. Игорь Краснов назвал это острыми проблемами в работе уголовно-исполнительной системы. По его словам, проведена внеочередная аттестация прокуроров.

Продолжается работа по изъятию имущества коррупционеров. Краснов заявил, что необходимо также проверить их активы за рубежом.

* «Колумбайн» — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.