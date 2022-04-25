«Первый „Оскар“» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Военная драма «Первый „Оскар“» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

За минувшие выходные фильм Сергея Мокрицкого собрал 32,1 млн рублей.

Картина рассказывает о студентах-операторах Льве Альперине и Иване Майском, которые в 1941 году отправились на фронт. Они стали свидетелями битвы за Москву и сняли об этом документальный фильм под названием «Разгром немецких войск под Москвой». В 1943 году на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» кинолента из СССР впервые получила престижную награду.

Второе место по сборам занял российский мультфильм о домовом «Финник» режиссера Дениса Чернова. За выходные картина заработала 16,7 млн рублей.

На третьем месте расположился боевик «Анчартед: на картах не значится», собравший 16,6 млн рублей. Кинолента вышла в российский прокат 10 февраля.