РИА «Новости»: YouTube потерял 21% активных пользователей в России

С 24 февраля по 20 апреля число активных пользователей YouTube в России снизилось на 21%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования Brand Analytics.

Информагентство уточняет, что под активными пользователями понимаются те, кто опубликовали в исследуемое время хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.

В Brand Analytics отметили, что падения активности россиян на YouTube уже началось, «несмотря на пока не состоявшуюся блокировку». TikTok потерял больше всего русскоязычных авторов — 87%, контента — 93%. Это связывают с запретом блогерам из России выкладывать ролики и зарабатывать на платформе.

Рост пользователей зафиксировали в «ВКонтакте» (на 22% по числу авторов и на 17% по объему контента) и Telegram (24% и 5% соответственно).