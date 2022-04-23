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РИА «Новости»: YouTube потерял 21% активных пользователей в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:43

С 24 февраля по 20 апреля число активных пользователей YouTube в России снизилось на 21%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования Brand Analytics.

Информагентство уточняет, что под активными пользователями понимаются те, кто опубликовали в исследуемое время хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.

В Brand Analytics отметили, что падения активности россиян на YouTube уже началось, «несмотря на пока не состоявшуюся блокировку». TikTok потерял больше всего русскоязычных авторов — 87%, контента — 93%. Это связывают с запретом блогерам из России выкладывать ролики и зарабатывать на платформе.

Рост пользователей зафиксировали в «ВКонтакте» (на 22% по числу авторов и на 17% по объему контента) и Telegram (24% и 5% соответственно).

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