«Современник» покажет спектакль-документ о Евгении Гришковце

Театр «Современник» покажет спектакль-документ о режиссере, актере, музыканте и писателе Евгении Гришковце. Об этом сообщает ТАСС.

Постановка носит название «Современник „Современника“: Евгений Гришковец». В ней прозвучат тексты из произведений писателя в исполнении автора, а также неопубликованные работы. В повествовании будут использованы кадры из спектаклей и фильмов Гришковца, а также фотографии из его архива.

Сам Гришковец заявил: «Я всегда делал театр, в котором исторического времени не существует, поэтому все, что я знаю, все, что я читал, все, что я видел на экране, — это то, что со мной происходило и происходит. В этом смысле и Сенека, и Джонатан Свифт, и Чехов — мои современники».

В 1998 году Гришковец поставил моноспектакль «Как я съел собаку», в 1999-м — «ОдноврЕмЕнно», в последующие годы создал более десятка постановок, выпустил несколько книг, включая одну из своих самых известных работ — «Рубашку», а также играл в фильмах Алексея Учителя, Станислава Говорухина, Глеба Панфилова и других режиссеров.