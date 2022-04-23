В Балашихе проведут посвященный воздухоплаванию фестиваль «Небо: теория и практика»

28 и 29 мая на аэродроме «Черное» в подмосковной Балашихе проведут семейный фестиваль «Небо: теория и практика», посвященный воздухоплаванию. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

Активности фестиваля будут разворачиваться в небе и на земле. Так, посетители увидят шоу пилотажных групп малой авиации, выступления парашютистов и парапланеристов, гонки дронов, выставку летной техники — самолетов, вертолетов, парапланов, беспилотников — и другие активности.

В зоне, посвященной космосу, гостям покажут этапы становления космической отрасли. Свои разработки, как сообщают организаторы, представят российские частные космические компании. Здесь же — экспозиция Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ.

В образовательной части — публичные дискуссии и лекции авиационных специалистов, площадки отраслевых вузов, включая Московский авиационный институт. В тренировочной зоне гости смогут сесть за штурвал авиасимулятора. В состязательной части пройдут соревнования по вертолетному спорту.

Детская программа будет включать в себя авиационные тренажеры, батутный парк, открытые уроки, экскурсии, мастер-классы и учебную площадку поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Билеты доступны по ссылке.