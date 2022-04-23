«Москино» запускает программу «Первый сеанс» в поддержку выпускников киношкол

В кинотеатре «Москино Салют» стартует программа «Первый сеанс», в рамках которой пройдут показы дипломных работ выпускников киношкол и вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Цель программы — дать возможность начинающим режиссерам показать свои дебюты на большом экране, сообщили в «Москино».

27 апреля в 16:30 кинотеатр представит фильмы студентов киношколы «Индустрия». Среди работ — ленты с участием Юры Борисова и Константина Хабенского, Саши Горчилина и Андрея Ребенкова, Анны Михалковой и Кристины Бабушкиной.

Авторы представят свои картины и ответят на вопросы зрителей. Программа будет проходить на регулярной основе. Следующий показ пройдет 24 мая. Свои работы представят студенты и выпускники Высших курсов сценаристов и режиссеров им Г. Данелии.

Кинотеатр «Москино Салют» расположен по адресу: город Москва, улица Кедрова, дом 14, корпус 3.