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Florence + The Machine выпустила клип на песню «Free». В нем снялся Билл Найи

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:50

Британская группа Florence+the Machine выпустила клип на песню «Free». В нем снялся актер Билл Найи, известный по фильмам «Реальная любовь», «Рок-волна» и «Пираты Карибского моря».

В клипе Найи предстает в образе мужчины, символизирующего тревожность и переживания солистки коллектива — Флоренс Уэлч. Она посвятила новую песню «силе духа, творчеству и упорству наших храбрых украинских друзей».

Клип снимали на территории Украины при участии местных кинематографистов и артистов. Режиссером-постановщиком видео выступила Отем де Уайлд, оператором — Джейми Фелью-Торрес.

В начале марта Florence + The Machine представила еще один клип, снятый на Украине — «Heaven Is Here». Группа посвятила его двум украинским танцовщицам, которые принимали в нем участие. Уэлч назвала их «мои храбрые и прекрасные сестры Марина и Анастасия».

Треки и видео к ним предваряют выход нового альбома коллектива. Он будет называться «Dance Fever», релиз намечен на 13 мая.

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