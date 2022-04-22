Мэру Балаклеи в Харьковской области предъявили обвинение в госизмене

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в государственной измене мэру города Балаклея в Харьковской области Ивану Столбовому. Об этом сообщает ТАСС.

Политика также обвинили в «коллаборационизме» (умышленном сотрудничестве с врагом).

По данным украинской Генпрокуратуры, в марте 2022 года глава Балаклеи решил перейти на сторону российских войск. «Он дал добровольное согласие на выполнение полномочий главы города в <…> органе местного самоуправления», — сказано в сообщении ведомства.

Расследованием занимаются следователи управления Службы безопасности Украины по Харьковской области.

В заявлении Генпрокуратуры сказано, что обвиняемый был избран мэром города Балаклеи Изюмского района Харьковской области в 2015 году. ТАСС уточняет, что имя мэра в сообщениях не называется, однако на сайте городской администрации говорится, что с 2015 года мэром является Иван Столбовой.