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Мэру Балаклеи в Харьковской области предъявили обвинение в госизмене

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:05

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в государственной измене мэру города Балаклея в Харьковской области Ивану Столбовому. Об этом сообщает ТАСС.

Политика также обвинили в «коллаборационизме» (умышленном сотрудничестве с врагом).

По данным украинской Генпрокуратуры, в марте 2022 года глава Балаклеи решил перейти на сторону российских войск. «Он дал добровольное согласие на выполнение полномочий главы города в <…> органе местного самоуправления», — сказано в сообщении ведомства.

Расследованием занимаются следователи управления Службы безопасности Украины по Харьковской области.

В заявлении Генпрокуратуры сказано, что обвиняемый был избран мэром города Балаклеи Изюмского района Харьковской области в 2015 году. ТАСС уточняет, что имя мэра в сообщениях не называется, однако на сайте городской администрации говорится, что с 2015 года мэром является Иван Столбовой.

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