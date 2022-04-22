Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились

Глава российского МИДа Сергей Лавров поделился своим видением хода переговоров между Украиной и РФ. По его мнению, переговоры застопорились, поскольку украинская сторона так и не ответила на российское предложение, переданное пять дней назад.

На вопрос, значит ли отказ от штурма «Азовстали», что Россия прислушалась к словам Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение военных на заводе поставит точку на переговорах, Лавров ответил, что Россия не приемлет ультиматумов.

«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким‑либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», — цитирует его слова «Интерфакс».

По словам министра, когда Зеленского просили, как он относится к очередному варианту российских предложений, он заявил, что «мы ничего не получали». «Насколько он владеет ситуацией — уже не мне судить, но это просто характеристика того, где находится вот этот процесс под названием переговоры», — сказал глава МИДа.

Он отметил, что Москва не против тех стран, которые Украина предлагала в качестве гарантов безопасности. «На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов Совета безопасности, Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий, и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого‑нибудь еще», — отметил Лавров.

Тем временем глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу прошли несколько длительных разговоров с председателем украинской делегации Давидом Арахмией. Что именно обсуждалось на них, не уточняется.