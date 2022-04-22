перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Бесогон ТВ»/YouTube
Прокуратура в Петербурге проверяет показ школьникам сюжета «Бесогона» 19:27
Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца 2022 года 19:15
Мэру Балаклеи в Харьковской области предъявили обвинение в госизмене 19:05
В Госдуме предложили дать киберспортсменам отсрочку от армии 18:57
Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились 18:30
CP24/YouTube
Умер пятикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист «Монреаль Канадиенс» Ги Лафлер 18:25
Ic3Peak вернулись с новым альбомом «Kiss of Death» 17:51
Польский онлайн-магазин игр GOG разрешил своим сотрудницам брать «менструальные отгулы» 17:49
Reuters: Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях 17:33
OnlyFans
OnlyFans приостановит поддержку российских авторов из‑за санкций 17:32
Pusha-T опубликовал альбом «It’s Almost Dry». Он спродюсирован Канье Уэстом и Фарреллом Уильямсом 17:14
Олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова отстранили от всех международных соревнований 17:01
Следствие просит арестовать политика Кара-Мурзу по делу о «фейках» про армию. Ему грозит до 10 лет 16:57
Эд Ширан выпустил клип на ремикс «2Step», снятый в Киеве 16:49
Kremlin.ru
Путин: возможность встречи с Зеленским зависит от исхода переговоров 16:25
Нидерланды заморозили российские активы на 633 млн евро 16:06
Роскомнадзор заблокировал сайт нового S.T.A.L.K.E.R. 15:53
Группа «Гафт» выпустила клип в поддержку бездомных собак 15:46
На журналиста Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию Обновлено в 15:42
Highself представил первый продюсерский альбом. На фитах — Boulevard Depo, Tveth и OFFMi 15:35
Отключить рекламу

Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились

Семён Гудошников
Сегодня в 18:30

Глава российского МИДа Сергей Лавров поделился своим видением хода переговоров между Украиной и РФ. По его мнению, переговоры застопорились, поскольку украинская сторона так и не ответила на российское предложение, переданное пять дней назад.

На вопрос, значит ли отказ от штурма «Азовстали», что Россия прислушалась к словам Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение военных на заводе поставит точку на переговорах, Лавров ответил, что Россия не приемлет ультиматумов.

«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким‑либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», — цитирует его слова «Интерфакс».

По словам министра, когда Зеленского просили, как он относится к очередному варианту российских предложений, он заявил, что «мы ничего не получали». «Насколько он владеет ситуацией — уже не мне судить, но это просто характеристика того, где находится вот этот процесс под названием переговоры», — сказал глава МИДа.

Он отметил, что Москва не против тех стран, которые Украина предлагала в качестве гарантов безопасности. «На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов Совета безопасности, Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий, и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого‑нибудь еще», — отметил Лавров.

Тем временем глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу прошли несколько длительных разговоров с председателем украинской делегации Давидом Арахмией. Что именно обсуждалось на них, не уточняется.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД России
Люди
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
Владимир Мединский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить