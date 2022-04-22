Путин: возможность встречи с Зеленским зависит от исхода переговоров

Возможность встречи президентов Украины и России зависит от результатов переговоров между странами. Об этом Владимир Путин заявил в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По мнению Путина, пока на переговорах украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения». Президент также обратил внимание на «безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем».

Путин утверждает, что Россия на постоянной основе принимает меры по «защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей».

А украинские власти, по его словам, массово обстреливают города Донбасса и не позволяют находящимся на «Азовстали» военным сложить оружие. Путин пообещал тем, кто перестанет сражаться на «Азовстали», «жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи»

Еще одной темой разговора с Мишелем стала русофобия, которой, по мнению Путина, потворствует руководство большинства стран ЕС. Откровенная русофобия, утверждает российский президент, проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Обсудили Путин с Мишелем и тему демилитаризации армяно-азербайджанской границы, обеспечения стабильности в Нагорном Карабахе. «Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — заявили в Кремле.