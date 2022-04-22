Вышел трейлер фильма «Клон» с Карен Гиллан и Аароном Полом в главных ролях

Картина рассказывает о будущем, где люди вынуждены отстаивать свое право на жизнь в публичных смертельных поединках со своими клонами.

По сюжету главная героиня Сара заболевает и приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Когда девушке становится лучше, она решает деактивировать его, но сталкивается с новым суровым законом. Теперь, чтобы избавиться от двойника, Сара должна победить идеальную версию себя в смертельной битве.

В качестве режиссера и сценариста выступил Райли Стернс («Искусство самообороны»).

В «Клоне» снялись Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Бела Коале («Тупик»), Тео Джеймс («Дивергент») и другие.