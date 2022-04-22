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Правительство освободило от должности замглавы Росавиации Олега Сторчевого

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

Заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого освободили от должности в связи с истечением срока служебного контракта. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение правительства.

Сторчевой занимал свой пост в течение десяти лет, с мая 2012 года. Ранее он работал ведущим пилотом-инспекторов в Инспекции по безопасности полетов, позднее был в этом же ведомстве заместителем начальника.

В авиации Сторчевой работал с 1989 года. Изначально он служил в правительственном отряде Москвы и выполнял особо важные перелеты по перевозке правительства СССР и России. С 1993 по 2003 год он работал в ОАО «Трансаэро».

«Интерфакс» отмечает, что в начале марта Росавиацию покинули еще два замглавы ведомства — Сергей Тимошенко и Алексей Новгородов. Первый был уволен по просьбе главы Росавиации Александра Нерадько, Новгородов получил пост представителя России при Международной организации гражданской авиации.

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