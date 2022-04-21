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Драма «Сядь за руль моей машины» появится в подписке «Кинопоиска»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:44

30 апреля в подписке на «Кинопоиске» появится оскароносная драма по рассказу Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Фильм стал главным фестивальным фаворитом сезона. Мировая премьера картины состоялась в Каннах в 2021 году, где она получила сразу три приза. В 2022-м к этим наградам добавились «Золотой глобус», премия британской академии BAFTA и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Сядь за руль моей машины» рассказывает об известном театральном режиссере Юсуке Кафуку, который через два года после смерти жены получает предложение поставить пьесу «Дядя Ваня» на фестивале. Там он встречает молчаливую девушку Мисаки Ватари — ее назначили возить режиссера на красном Saab 900.

Режиссером фильма выступил Рюсукэ Хамагути, также снявший картину «Случайность и догадка», а продюсером — Акихиса Ямамото («Обнаженный режиссер»).

В драме «Сядь за руль моей машины» снялись Хидэтоси Нисидзима («Ветер крепчает»), Токо Миура («Крутой учитель Онидзука»), Масаки Окада («Для тебя во всем цвету»), Рэйка Кирисима («Булочки счастья») и Пак Ю Рим («Королевство зомби»).

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