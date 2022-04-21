Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по числу забитых шайб за один регулярный чемпионат в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Об этом сообщает РИА «Новости».

В общей сложности Овечкин забросил 50 шайб в текущем сезоне. Последние две из них — на матче против «Вегаса», который прошел 20 апреля и завершился со счетом 3:3.

Нападающий побил рекорд финского хоккеиста Теэму Селянне. Он забил свой максимум в сезоне 2006/2007 — 48 шайб.

Обе шайбы Александр Овечкин загнал впервые в ворота голкипера Логана Томпсона. Как отмечает агентство, это 160-й вратарь, которому Овечкин смог забить гол.

Всего за свою карьеру Овечкин забросил 780 шайб. Он находится на третьем месте в рейтинге снайперов за всю историю НХЛ. На первом — канадец Уэйн Грецки (894 шайбы), на втором — канадец Горди Хоу (801).