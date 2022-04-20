У арестованной художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе

У арестованной за антивоенные листовки художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе временного содержания. Он связан с целиакией — непереносимостью глютена, выявленной у девушки. Об этом cообщил телеграм-канал «Мягкая сила».

Скочиленко требуется специальная строгая диета, однако в изоляторе ей ее так и не предоставили. Вследствие чего художнице, по словам ее адвоката, стало плохо. Девушку тошнило. Должную медпомощь ей не оказали, заявил адвокат.

«Те передачи, которые ей передают, не все проходят, можно так сказать, „фильтр“. Поэтому она, конечно, испытывает сложности в питании: то, чем ее кормят — ей нельзя, а то, что ей передают — на этом тоже долго не просуществуешь, так как это сухая (а не горячая) пища, которая ей противопоказана», — объяснил защитник.

Скочиленко находится в изоляторе Василеостровского района Петербурга, ее по-прежнему не этапировали в СИЗО № 5. Причины этого неизвестны. Художница находится в камере одна, она заверяет, что никакого давления на нее не оказывается.

Суд избрал Скочиленко меру пресечения в виде ареста вплоть до 31 мая. Она «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности» из‑за того, что разместила в магазине «Перекресток» антивоенные листовки вместо ценников.