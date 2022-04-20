перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
У арестованной художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе 23:24
Casino Connection / Flickr
Российские банки, попавшие под санкции, больше не смогут выпускать карты UnionPay 22:45
Электротеатр Станиславский отменил спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата на актрису 22:31
Сахар перестал дорожать в России — впервые с марта 2021-го 22:31
Editors выпустили видео на новый трек «Heart Attack» 20:52
«Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой после капремонта 20:39
Уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика, арест Эзры Миллера и другие новости дня
20:24 дайджест
Россия передала Китаю перечень секторов рынка, которые покинули западные компании 20:19
Производитель сигарет Davidoff и West вышел из своего бизнеса в России 19:44
Raph_PH/Wikimedia
Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile анонсировала дебютный альбом и выпустила новый трек 19:10
Евгений Цыганов, «Саломея» и «Чайка»: лауреаты премии «Золотая маска-2022» 18:51
В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон ТВ». Оно выходит с маркировкой 18+ 18:18
В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии 18:07
Суд обязал блогера выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма по делу о клевете 18:04
FT: остановившие работу в России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тыс. работников 17:47
СК возбудил уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика «Большая мать» 17:30
Roger Woolman/Wikimedia
Пит Доэрти анонсировал выход новой книги мемуаров «A Likely Lad» 17:13
В школах России начнут вести уроки о целях и задачах «спецоперации» на Украине 17:11
Экс-депутата Заксобрания Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения 16:43
Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции» 16:19
Отключить рекламу

У арестованной художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:24

У арестованной за антивоенные листовки художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе временного содержания. Он связан с целиакией — непереносимостью глютена, выявленной у девушки. Об этом cообщил телеграм-канал «Мягкая сила».

Скочиленко требуется специальная строгая диета, однако в изоляторе ей ее так и не предоставили. Вследствие чего художнице, по словам ее адвоката, стало плохо. Девушку тошнило. Должную медпомощь ей не оказали, заявил адвокат.

«Те передачи, которые ей передают, не все проходят, можно так сказать, „фильтр“. Поэтому она, конечно, испытывает сложности в питании: то, чем ее кормят — ей нельзя, а то, что ей передают — на этом тоже долго не просуществуешь, так как это сухая (а не горячая) пища, которая ей противопоказана», — объяснил защитник.

Скочиленко находится в изоляторе Василеостровского района Петербурга, ее по-прежнему не этапировали в СИЗО № 5. Причины этого неизвестны. Художница находится в камере одна, она заверяет, что никакого давления на нее не оказывается.

Суд избрал Скочиленко меру пресечения в виде ареста вплоть до 31 мая. Она «обвиняется в совершении тяжкого деяния против общественной безопасности» из‑за того, что разместила в магазине «Перекресток» антивоенные листовки вместо ценников.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить