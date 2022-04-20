Евгений Цыганов, «Саломея» и «Чайка»: лауреаты премии «Золотая маска-2022»

20 апреля в онлайн-формате прошла церемония награждения российской театральной премии «Золотая маска». Список лауреатов опубликован на сайте премии.
Победители:
- Лучший драматический спектакль большой формы — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего, БДТ имени Товстоногова;
- Лучший драматический спектакль малой формы — «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина, Александринский театр;
- Лучший драматический режиссер — Дмитрий Крымов, спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко»;
- Лучшая драматическая актриса — Анна Блинова, спектакль «Нана» в Александринском театре;
- Лучшая драматическая актриса второго плана – Марина Бабошина, спектакль «Анна Каренина» в красноярском Театре юного зрителя;
- Лучший драматический актер — Евгений Цыганов, спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко»;
- Лучший драматический актер второго плана – Александр Девятьяров, спектакль «Сын» в Российском академическом Молодежном театре;
- Лучшая опера — «Саломея», Большой театр;
- Лучший балет — «Чайка», Большой театр;
- Лучшая оперетта-мюзикл — «Антигона», пермский Театр-
Театр.
Полный список ищите на сайте «Золотой маски».