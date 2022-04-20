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Евгений Цыганов, «Саломея» и «Чайка»: лауреаты премии «Золотая маска-2022»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:51

20 апреля в онлайн-формате прошла церемония награждения российской театральной премии «Золотая маска». Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Победители:


  • Лучший драматический спектакль большой формы — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего, БДТ имени Товстоногова;
  • Лучший драматический спектакль малой формы — «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина, Александринский театр;
  • Лучший драматический режиссер — Дмитрий Крымов, спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко»;
  • Лучшая драматическая актриса — Анна Блинова, спектакль «Нана» в Александринском театре;
  • Лучшая драматическая актриса второго плана – Марина Бабошина, спектакль «Анна Каренина» в красноярском Театре юного зрителя;
  • Лучший драматический актер — Евгений Цыганов, спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в театре «Мастерская Петра Фоменко»;
  • Лучший драматический актер второго плана – Александр Девятьяров, спектакль «Сын» в Российском академическом Молодежном театре;
  • Лучшая опера — «Саломея», Большой театр;
  • Лучший балет — «Чайка», Большой театр;
  • Лучшая оперетта-мюзикл — «Антигона», пермский Театр-
    Театр.

Полный список ищите на сайте «Золотой маски».

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