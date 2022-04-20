перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон». Оно выходит с маркировкой 18+ 18:18
В России создали Ассоциацию музыкальной индустрии 18:07
Суд обязал блогера выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма по делу о клевете 18:04
FT: остановившие работу в России зарубежные компании продолжают платить зарплату 188 тыс. работников 17:47
СК возбудил уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика «Большая мать» 17:30
Roger Woolman/Wikimedia
Пит Доэрти анонсировал выход новой книги мемуаров «A Likely Lad» 17:13
В школах России начнут вести уроки о целях и задачах «спецоперации» на Украине 17:11
Экс-депутата Заксобрания Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения 16:43
Вся команда ЛГБТ-инициативной группы «Выход»* покинула Россию после начала «военной операции» 16:19
«Гоголь-центр» покажет премьеру спектакля по пьесе Андрея Вознесенского. Музыку написали Shortparis 15:58
Пресс-материалы
Кофейня, книги и винил: в ДК «Рассвет» откроется новое пространство «КОДА» 15:55
ЦБ продлил действие нулевых тарифов для банков в Системе быстрых платежей до июля 2024-го 15:18
Владелец Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear рассчитывает вернуться на российский рынок 15:00
Суд признал законным штраф за плакат «*** *****». Звездочки сочли символом Рабоче-крестьянской армии 15:00
Россия ужесточит правила для въезда журналистов из «недружественных стран» 14:40
Петербургский дневник/YouTube
Власти Петербурга продлили сбор идей для световой проекции портрета Хармса. Она заменит граффити 14:24
В Москве прошел чемпионат по поеданию хинкали. Победитель съел 25 штук за 1,5 минуты 14:14
Continental возобновил производство шин в России 13:52
Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов застряли в Южной Корее 12:59
Anacondaz, «Кис-кис» и Алена Швец выступят на фестивале в петербургском Музее стрит-арта 12:52
Отключить рекламу

Суд обязал блогера выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма по делу о клевете

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

Белогорский районный суд Крыма обязал местного блогера и активиста Илью Большедворова и интернет-издание «Примечания» выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма Сергею Аксенову. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Большедворова виновным в публикации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Аксенова.

С иском о клевете в суд обратился сам Сергей Аксенов. Он заявил, что блогер с 2017 по 2018 год разместил в интернете десять публикаций с фейками о нем.

Суд обязал ответчиков удалить материалы, написать опровержение и выплатить Аксенову 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
триллер
Обратимая реальность
Павел Чинарев против взломавших матрицу русских хакеров
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Родители строгого режима
Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян перевоспитывают сына-коррупционера
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Аксенов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить