Суд обязал блогера выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма по делу о клевете

Белогорский районный суд Крыма обязал местного блогера и активиста Илью Большедворова и интернет-издание «Примечания» выплатить почти 1 млн рублей главе Крыма Сергею Аксенову. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Большедворова виновным в публикации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Аксенова.

С иском о клевете в суд обратился сам Сергей Аксенов. Он заявил, что блогер с 2017 по 2018 год разместил в интернете десять публикаций с фейками о нем.

Суд обязал ответчиков удалить материалы, написать опровержение и выплатить Аксенову 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.