Кофейня, книги и винил: в ДК «Рассвет» откроется новое пространство «КОДА»

28 апреля в 19.00 в деловом квартале «Рассвет» откроется пространство «КОДА» — одновременно кофейня, магазин и офис московского пиар-агентства «Пиархаб». Об этом «Афише Daily» рассказали основатели проекта.

«КОДА» — это содружество локальных инициатив. С выбором кафе команде заведения помогали Camera Obscura, а с книгами — редактор «Афиши Daily» и телеграм-канала «Литература и жизнь» Егор Михайлов.

«Это место-диптих. Одна часть посвящена работе, вторая — отдыху: книгам, звуку, кофе. Мне кажется, такой формат отвечает новой реальности, когда ты не понимаешь, где заканчивается работа и начинаешься ты. И, в сущности, не так уж это и плохо», — рассказала соосновательница и пиарщица в «Пиархабе» Марина Рунович.