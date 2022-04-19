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Альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:07

Авиационный альянс Oneworld прекратил членство российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения», — сказано в заявлении перевозчика.

В настоящее время S7 Airlines удалена из списка участников на сайте Oneworld. Это означает, что клиенты авиаальянса больше не смогут пользоваться преимуществами при полете с авиакомпанией.

Однако отмечается, что для пассажиров сохранятся преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Кроме того, начисление и списание миль будет проводиться в штатном режиме.

Исключение составят авиакомпании American Airlines, British Airways, Iberia и Alaska Airlines. В S7 Airlines уточнили, что для всех рейсов Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов.

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