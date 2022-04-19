Наркоторговца, продавшего Маку Миллеру фентанил, приговорили к почти 11 годам тюрьмы

Наркоторговец, обвиненный в продаже рэперу Маку Миллеру таблеток с фентанилом (мощным опиатом), которые привели к смертельной передозировке, приговорен к 10 годам и 11 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Rolling Stone.

Вердикт 39-летнему Райану Майклу Ривису вынес федеральный суд в Лос-Анджелесе. Ривис сказал на заседании, что был посредником и не знал о содержании фентанила в поддельных таблетках оксикодона.

Он просил назначить ему наказание в виде пяти лет ареста. Прокуратура требовала 12 лет. Ривис признал себя виновным лишь в распространении фентанила.

Ривис — не единственный обвиненный в смерти рэпера. В 2019 году был арестован Кэмерон Джеймс Петтит из Лос-Анджелеса, который получил таблетки от Ривиса и продал их непосредственно Миллеру. Третий фигурант, арестованный в то же время, Стивен Уолтер, признался, что поставлял Ривису таблетки с оксикодоном. Уолтера приговорили к 17 годам лишения свободы, дело Петтита еще находится на рассмотрении.

Мак Миллер умер в ноябре 2018 года в возрасте 26 лет от передозировки смеси токсичных веществ: кокаина, фентанила и алкоголя.