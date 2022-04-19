Власти Великобритании лишат Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки

Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании намерено лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой площадки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Торгуя на MOEX, инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами. Уже осуществленные инвестиции будут защищены.

С середины февраля индекс Московской фондовой биржи упал на 38% — с 3646 пунктов до 2272. С 28 февраля по 24 марта торги на площадке не проводились. 19 апреля Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном.