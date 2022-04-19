Bloomberg: Евросоюз покроет большую часть расходов на восстановление Украины после «спецоперации»

Евросоюз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления Украины после «военной спецоперации» России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что средства покроют большую часть расходов украинских властей. Помимо восстановления, фонд профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины.

Сейчас Еврокомиссия работает не над многосторонним документом, а конкретно ориентированным на долгосрочные потребности страны. Он будет создан по образцу фонда восстановления европейских стран после коронавируса.

Средства будут набираться за счет грантов или займов. Суммарный объем фонда станет известен после завершения «спецоперации». Предположительно, речь может идти о сотнях миллиардов евро.

Источники Bloomberg среди чиновников отмечают, что фонд восстановления Украины в ближайшее время будет привлекать другие страны. Брюссель и Вашингтон уже выразили желание обсудить способы финансовой поддержки Киева и проследить, чтобы деньги не были использованы неправомерно.