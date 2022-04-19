Яндекс поможет курьерам начать карьеру в IT

«Яндекс» предложил курьерам, которые сотрудничают с сервисами «Еда», «Лавка» и «Доставка», принять участие в образовательной программе и освоить новые IT-профессии. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В настоящий момент «Яндекс» предлагает курьерам пройти онлайн-обучение в «Практикуме» по специальностям тестировщик, разработчик, аналитик, дизайнер и многим другим. Выпускникам курсов обещают помочь подготовиться к собеседованию, составить резюме и предложить подходящие вакансии.

Принять участие в образовательной программе могут курьеры по всей России, которые сотрудничают с компанией более шести месяцев. Будущим студентам нужно заполнить заявку, выполнить подходящую профессию и пройти по ней вводный курс. Затем участники программы должны будут пройти тест на мотивацию и онлайн-интервью.

В «Яндексе» рассказали, что сервисы доставки заплатят за каждого курьера 90% от стоимости обучения, которая составляет от 60 до 140 тыс. рублей. По данным опроса «Еды», 93% курьеров хотят освоить новую профессию, а 70% готовы потратить на обучение до 20 тыс. рублей.