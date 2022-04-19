Henkel уходит с российского рынка

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, владеющая брендами Persil, Ceresit, Schwarzkopf и Syoss, прекращает бизнес в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте концерна.

«Henkel осуждает российскую войну против Украины и насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Нашим приоритетом остается делать все возможное, чтобы поддержать наших коллег на Украине», — заявил гендиректор компании Карстен Кнобель.

Сейчас компания ведет подготовку к уходу с российского рынка. 2500 сотрудников в России по-прежнему будут числиться трудоустроенными и получать зарплату.

Глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале отметил, что завод российского отделения Henkel в Энгельсе продолжает работу. Там выпускаются чистящие средства Persil, Losk и «Ласка».

«Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами», — сказал Бусаргин.