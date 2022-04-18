Полина Гагарина анонсировала гастрольный тур шоу «Обезоружена»

Российская певица Полина Гагарина анонсировала гастрольный тур по городам России. Она представит во время него свое новое шоу под названием «Обезоружена». Об этом артистка сообщила на своем сайте.

Концерты пройдут в Казани, Мытищах, Нижнем Новгорое, Владимире, Иваново, Ярославле и Петербурге. Первое шоу запланировано на 19 апреля, оно состоится в Казани на «Татнефть Арене».

23 апреля Гагарина выступит в Мытищах, а после майских праздников отправится в остальные города. В Петербурге артистка представит свое шоу 24 июня на сцене Roof Place.

«Мы подготовили шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках», — рассказали представители певицы.

Они пообещали поклонникам Гагариной «зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук». Билеты на представления можно приобрести на сайте «Афиши».