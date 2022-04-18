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Полина Гагарина анонсировала гастрольный тур шоу «Обезоружена»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Российская певица Полина Гагарина анонсировала гастрольный тур по городам России. Она представит во время него свое новое шоу под названием «Обезоружена». Об этом артистка сообщила на своем сайте.

Концерты пройдут в Казани, Мытищах, Нижнем Новгорое, Владимире, Иваново, Ярославле и Петербурге. Первое шоу запланировано на 19 апреля, оно состоится в Казани на «Татнефть Арене».

23 апреля Гагарина выступит в Мытищах, а после майских праздников отправится в остальные города. В Петербурге артистка представит свое шоу 24 июня на сцене Roof Place.

«Мы подготовили шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках», — рассказали представители певицы.

Они пообещали поклонникам Гагариной «зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук». Билеты на представления можно приобрести на сайте «Афиши».

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