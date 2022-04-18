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Netflix снимет сериал и создаст мобильную игру по мотивам «Взрывных котят»

Дарья Мельникова
Вчера в 22:44

Netflix снимет мультсериал и создаст мобильную игру по мотивам карточной игры «Взрывные котята». Об этом сообщает Deadline.

Это первый случай, когда стрим-сервис запускает видеоигру и сериал по одной и той же франшизе. «Взрывные котята» расскажут о конфликте между раем и адом, который достигает эпических масштабов, когда Бог и дьявол отправляются на Землю в телах домашних кошек.

Сериал озвучат Том Эллис («Люцифер»), Абрахам Лим («Пацаны»), Люси Лью («Элементарно»), Элли Маки («Крушение»), Марк Прокш («Чем мы заняты в тени») и Сашир Замата («Йоганутые»).

Созданием шоу займется молодая анимационная компания Майка Джаджа («Силиконовая долина») и Грега Дэниелса («Офис») Bandera Entertainment. Когда состоится премьера проекта, неизвестно.

Тем временем, видеоигра «Взрывные котята» будет запущена уже в мае. В ней игрокам нужно будет разгадывать карты, стараясь избежать взрывающегося котенка.

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