Netflix снимет сериал и создаст мобильную игру по мотивам «Взрывных котят»

Netflix снимет мультсериал и создаст мобильную игру по мотивам карточной игры «Взрывные котята». Об этом сообщает Deadline.

Это первый случай, когда стрим-сервис запускает видеоигру и сериал по одной и той же франшизе. «Взрывные котята» расскажут о конфликте между раем и адом, который достигает эпических масштабов, когда Бог и дьявол отправляются на Землю в телах домашних кошек.

Сериал озвучат Том Эллис («Люцифер»), Абрахам Лим («Пацаны»), Люси Лью («Элементарно»), Элли Маки («Крушение»), Марк Прокш («Чем мы заняты в тени») и Сашир Замата («Йоганутые»).

Созданием шоу займется молодая анимационная компания Майка Джаджа («Силиконовая долина») и Грега Дэниелса («Офис») Bandera Entertainment. Когда состоится премьера проекта, неизвестно.

Тем временем, видеоигра «Взрывные котята» будет запущена уже в мае. В ней игрокам нужно будет разгадывать карты, стараясь избежать взрывающегося котенка.