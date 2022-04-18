Исторический музей попросил СК проверить комментарии в сети о маршале Жукове

Государственный исторический музей обратился в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания в сети о маршале Георгии Жукове. Об этом сообщили агентство «Москва» и РИА «Новости».

В музее подозревают, что ряд комментариев могут нарушать нормы российского законодательства. Спорные заявления были опубликованы в различных информационных источниках 6 апреля, отметили в пресс-службе ГИМ.

«Клеветнические высказывания автора сообщения о Маршале Победы как об „убийце в погонах“ и мародере получили широкий резонанс в российском обществе, вызвали широкий общественный резонанс. Кроме того, в данной публикации ГИМ, главный музей национальной истории России, крупнейшее музейное собрание страны, назван „псевдоисторическим“», — пояснили в музее.

Сотрудники ГИМ считают, что данный комментарий нельзя оставить без внимания, поскольку он «дискредитирует и подвергает сомнению смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения».