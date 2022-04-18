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Евгений Понасенков уехал в Рим после признания его иноагентом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:20

Публицист Евгений Понасенков, признанный в начале апреля иноагентом, уехал в Рим. В своем инстаграме* он объяснил, что уехал за «наслаждением от обновления природы», и обещал вернуться в Россию, когда там тоже «все расцветет».

«Поскольку в некоторых странах у значительной части публики крыша не совсем на месте, то специально для них: это не „отъезд“, а мой обычный многолетний образ жизни», — пояснил Понасенков.

В разговоре с РБК Понасенков добавил, что в Европе у него «миллионы поклонников», а каждый апрель он проводит в Италии уже на протяжении 15 лет.

«Я же сказал, что я принципиально принял решение остаться в России во время начала специальной военной операции, я два месяца ждал, но сколько ждать? У меня вообще-то весна, я молодой человек, мне хочется погулять в любви, в цветах, а у нас до сих пор 80% России в снегу», — сказал публицист.

После того, как Минюст признал Понасенкова иноагентом, публицист пообещал подать в суд.

* Инстаграм запрещен на территории России, а компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена

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