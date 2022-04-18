Путин поручил выплатить семьям погибших на границе с Украиной пограничников по 5 млн рублей

В случае гибели пограничника на участке, примыкающем к районам военных действий на территории Украины, его семья получит единовременную выплату в размере 5 млн рублей. Указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Согласно документу, в случае ранения, травмы или контузии размер выплаты составит 3 млн рублей.

Указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих пограничных органов ФСБ и их семей вступает со дня подписания и «распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

Ранее ФСБ предложила увеличить на 17% расходы на погребение и надгробия для военнослужащих. У ведомства уже разработан проект постановления, который будет проходить общественное обсуждение до 28 апреля.