Главными героями проекта стали люди, неразрывно связанные с историей «Спартака» на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из фанатской группировки Fratria, заводящий на фанатской трибуне, и бывший футболист, а ныне футбольный чиновник Никита Симонян .

Kion выпустил трейлер документального проекта «Мы — Спартак », приуроченного к 100-летию футбольного клуба. Премьера фильма состоится 22 апреля, рассказали «Афише Daily» в онлайн-кинотеатре

Также в кадре появятся правнучка Николая Старостина Наталья Королева, футболисты Андрей Тихонов, Артем Ребров и многие другие.

Автор проекта — режиссер-документалист и оператор Юрий Чичков, многолетний болельщик «Спартака». Над сценарием фильма работала Галина Масалова. За плечами команды другие документальные проекты о мире спорта — в частности, документальные фильмы «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» и «Зенит-2008. Победная песня».