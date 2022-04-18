Собянин: потерять работу могут 200 тыс. москвичей из‑за ухода иностранных компаний

Из‑за ухода с рынка иностранных компаний потерять работу рискуют 200 тыс. москвичей. Такую оценку дал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы утвердили программу поддержки работникам, которые могут потерять работу. Предлагается организовать временные работы, на которых можно будет получить дополнительный доход, а для уже уволенных сотрудников принять участие в общественных работах.

Организации и предприятия, которые будут проводить массовое трудоустройство, смогут получить бюджетные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. На реализацию программы выделили 3,36 млрд рублей.

«Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг „Мои документы“, летние павильоны „Здоровая Москва“, парки и другие городские организации», — написал Собянин в своем блоге.

В столичной мэрии ожидают помощь в трудоустройстве свыше 58 тыс. работникам предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тыс. человек пройдут переобучение и порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы.