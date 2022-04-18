Набиуллина: у экономики России еще есть запасы, но санкции «начнут все больше сказываться»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Она рассказала о методах борьбы с инфляцией и о том, что может ждать российскую экономику, передает ТАСС.

Об инфляции

«Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее [инфляцию] ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».

Экономика России еще имеет запасы, однако они конечны

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса».

Санкции «начнут все больше сказываться»

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике».

Сколькими резервами может распоряжаться ЦБ

«После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».

ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами

«На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».