перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Spotify удалили из российских App Store и Google Play 12:18
Набиуллина: у экономики России еще есть запасы, но санкции «начнут все больше сказываться» 11:59
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В России выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 11:38
В России покажут «Осло, 31 августа» и «Тельму» Йоакима Триера 10:24
В Испании ввели уголовную ответственность за попытки активистов и врачей отговорить женщин от аборта 10:12
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 25 апреля 9:32
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика 9:25
Mateus Campos Felipe/Unsplash
Бразилия отменила режим ЧС спустя два года после начала пандемии 9:09
ЦБ разрешил российским банкам снова продавать наличную валюту 8:43
Кулеба: переговоров между Украиной и Россией не ведется Вчера в 21:07
Собянин показал проекты семи мостов через Москву-реку Вчера в 20:26
«Жить здорово» Елены Малышевой вернется в телеэфир 18 апреля Вчера в 19:37
Новый пакет санкций против России, турецкая авиакомпания для россиян и другие новости дня
Вчера в 18:24 дайджест
«Союзмультфильм» отрицает блокировку советского мультика «Сокровища затонувших кораблей» на ютьюбе Вчера в 18:17
Дэнни Элфман спел на Coachella песни из «Кошмара перед Рождеством» Вчера в 17:12
Власти Украины разрешили регистрировать брак по видеоконференциям в Zoom Вчера в 16:25
Michael Descharles/Unsplash
Болгария и Эстония запретили российским судам заходить в свои порты Вчера в 16:10
Песков: Россия «сдюжит» в противостоянии с Западом Вчера в 15:59
Криштиану Роналду получил 1 млн евро благодаря трем мячам в ворота «Норвича» Вчера в 15:24
На Кубани разбился сельскохозяйственный вертолет. Один человек погиб Вчера в 14:58
Отключить рекламу

Набиуллина: у экономики России еще есть запасы, но санкции «начнут все больше сказываться»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Она рассказала о методах борьбы с инфляцией и о том, что может ждать российскую экономику, передает ТАСС.

Об инфляции

«Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее [инфляцию] ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».

Экономика России еще имеет запасы, однако они конечны

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса».

Санкции «начнут все больше сказываться»

«Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике».

Сколькими резервами может распоряжаться ЦБ

«После санкций, наложенных на ЦБ западными странами, у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».

ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами

«На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Банк России
Госдума
Люди
Эльвира Набиуллина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить