«Союзмультфильм» отрицает блокировку советского мультика «Сокровища затонувших кораблей» на ютьюбе

В «Союзмультфильме» отрицают ограничение доступа к советскому мультфильму 1973 года «Сокровища затонувших кораблей», о котором ранее писали СМИ. Заявление киностудии передает ТАСС.

Представители «Союзмультфильма» сказали, что ютьюб-канал, на котором заблокировали видео, не является официальной площадкой киностудии, а «Сокровища затонувших кораблей» можно посмотреть на отечественных сервисах, на которые с 2020 года загружается советская анимация.

При этом «Сокровища затонувших кораблей», к которому ограничили доступ на ютьюбе, опубликованы каналом «Мультики студии Союзмультфильм», который на момент написания заметки прошел верификацию.

В киностудии отметили, что этот мультфильм можно посмотреть Okko, «Кинопоиск» и Premier.

«Сокровища затонувших кораблей» рассказывает о дружбе советских детей с негритенком Мвамбой. Пользователи и СМИ обратили внимание на фрагмент, в котором три ребенка на подводной лодке под названием «Нептун» находят затонувший фашистский эсминец с символом Z.