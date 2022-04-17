Песков: Россия «сдюжит» в противостоянии с Западом

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, передает слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА «Новости». Он дал комментарий в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Это был ответ Пескова на вопрос, сможет ли Россия «сдюжить» западный мир, несмотря на то что СССР это не удалось.

Западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, затрагивающих российских политиков и бизнесменов, а также сектора экономики в ответ на начало «спецоперации» на Украине. 17 апреля Евросоюз заявил о разработке шестого пакета, который включит дальнейшие ограничения против банковского сектора и может затронуть энергетику.

В марте зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что на данный момент «состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960–1970 годы, это вне всякого сомнения».