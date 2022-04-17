Минобороны РФ: потери украинской армии составляют более 23 тыс. человек

Безвозвратные потери армии и Нацгвардии Украины, а также иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет «Интерфакс».

По его словам, только в Мариуполе по состоянию на 16 апреля потери украинской группировки составили более 4000 человек. Еще 1464 человека в Мариуполе сдались.

Остальные заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь», где сложилось «катастрофическое положение», отмечает Игорь Конашенков. Сейчас там остается 400 человек, российская сторона заявила, что уничтожит их, если те не сложат оружие.

«В результате боевых действий численность наемников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек», — добавил Конашенков.