Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни

Правительство разрешило выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае реальной угрозы жизни и здоровью. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовой информации.

Изменения внесут в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите», распространяя его действие на сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям.

Оружие и боеприпасы будут выдавать «начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС».

В июле прошлого года служащих МЧС, сотрудников Федеральной противопожарной службы и военнослужащих спасательных воинских формирований внесли в перечень лиц, подлежащих государственной защите.