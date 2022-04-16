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Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:42

Правительство разрешило выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае реальной угрозы жизни и здоровью. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовой информации.

Изменения внесут в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите», распространяя его действие на сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям.

Оружие и боеприпасы будут выдавать «начальники территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС».

В июле прошлого года служащих МЧС, сотрудников Федеральной противопожарной службы и военнослужащих спасательных воинских формирований внесли в перечень лиц, подлежащих государственной защите.

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