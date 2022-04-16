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В США сотрудник отсудил у работодателя 450 тыс. долларов. Его уволили, когда он не оценил вечеринку

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:12

В американском штате Кентукки бывший сотрудник медицинской лаборатории Gravity Diagnostic Кевин Берлинг отсудил в экс-работодателя 450 тыс. долларов после того, как был уволен после вечеринки в его честь. Об этом сообщили Link NKY и Kiro7.

Коллеги организовали праздник по случаю дня рождения мужчины, хотя тот просил их этого не делать. Дело в том, что Берлинг страдает от тревожного расстройства и не хотел подвергать себя стрессу от пребывания в центре внимания.

В ходе вечеринки у Берлинга случилась паническая атака, из‑за которой он покинул офис и провел весь обеденный перерыв в машине. На следующий день офис-менеджер вызвала работника на встречу и заявила, что тот «украл радость у других коллег».

Этот разговор вызвал у мужчины еще одну паническую атаку. Берлинг попросил руководителей остановить встречу и начал выполнять упражнение, которое ему посоветовал психотерапевт — обнимать себя. Это должно было помочь Кевину успокоиться.

Однако коллеги посчитали, что таким образом Берлинг справляется с неконтролируемой яростью. Они просили его прекратить действия и сочли мужчину опасным. После этого мужчине дали два выходных, следом за чем его уволили.

Берлинг подал в суд на бывшую компанию и обвинил ее в дискриминации, связанной с состоянием здоровья и местью. В иске он указал, что случившееся заставило его «страдать от потери дохода и льгот, а также от эмоционального стресса и психического беспокойства».

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