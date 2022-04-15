Кантемир Балагов продаст на аукционе хлопушку со съемок «Дылды». Деньги пойдут «Дому с маяком»

Российский режиссер Кантемир Балагов выставит на аукцион хлопушку, которая использовалась во время съемок фильма «Дылда». Выручку от ее продажи кинематографист направит в благотворительный фонд «Дом с маяком». Об этом сообщил Forbes.

Балагов проведет торги на своей странице в инстаграме*. Ставки будут приниматься до 23:00 17 апреля. Чтобы поучаствовать в аукционе, необходимо написать предлагаемую сумму в комментариях в посте в соцсети — сумма должна быть указана в рублях.

Режиссер отметил, что его с «Домом с маяком» связывают «давние и трогательные отношения». «Благотворительный фонд „Дом с маяком“ поддерживает тяжелобольных детей, молодых взрослых и их семьи, помогая забирать таких детей из больниц и организовывая всю необходимую помощь и поддержку на дому», — добавил Балагов.

Кинематографист назначил стартовое пожертвование за хлопушку в размере 20 тыс. рублей. Ассистент режиссера Надежда Давыдова отметила в комментариях, что надписи на хлопушке сделаны ее рукой.

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