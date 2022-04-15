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В Швейцарии построят самое высокое деревянное здание в мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:13

В швейцарском городе Винтертур построят самое высокое в мире здание из дерева. Его проект разработали архитекторы из датского бюро Schmidt Hammer Lassen. Об этом сообщил Dezeen.

Здание под названием Rocket&Tigerli будет состоять из четырех корпусов различной высоты, один из них достигнет в высоту 100 метров. Постройку намереваются завершить в 2026 году. В ней разместятся жилые пространства, в том числе студенческие, магазины, ресторан, бар и отель.

Фасады здания будут оформлены терракотовым кирпичом красных и желтых тонов. Интерьер каждой из четырех частей дома планируют сделать различным. На крыше здания расположится зеленая зона и фотоэлектрические панель.

Постройку возведут на месте бывшего железнодорожного завода. Архитекторы проанализировали окружающие местность здания и надеются, что башня станет достопримечательностью города и впишется в его облик.

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