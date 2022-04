Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Актер обвиняет журналистов во взломе его телефона

Британский актер Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Он обвиняет сотрудников газеты во взломе его телефона — ранее он подозревал в этом же преступлении журналистов уже закрывшегося News of the World. Об этом сообщил The Guardian.

Грант предполагает, что таблоид незаконно получал доступ к данным его телефона в 2000-х годах, когда редактором The Sun была Ребекка Брукс. В данный момент она является исполнительным директором News UK — эта компания, также как The Sun и News of the World, принадлежит Руперту Мердоку.

The Sun продолжает отрицать какие‑либо незаконные действия со стороны своих работников, хотя ранее другие звезды — футболист Пол Гаскойн и актриса Сиенна Миллер — также заявляли о взломе своих телефонов. По информации The Guardian, компания Мердока уже выплатила миллионы фунтов стерлингов для урегулирования претензий.

По мнению исполнительного директора Hacked Off Натана Спаркса, The Sun соглашается на досудебное урегулирования конфликтов, чтобы «избежать полномасштабного судебного разбирательства, в котором может всплыть множество других деталей, которые они не хотят раскрывать».

Среди других людей, обвинивших компании Мердока во взломе телефонов, — министр Зак Голдсмит и его мать Аннабель Голдсмит, футбольный менеджер Алан Пардью, бывший член камбмина Крис Хьюн, боксер Джо Кальзаге, Мел Би, Лиз МакКларнон, Джиллиан Андерсон, Кейт Уинслет и Лиза Скотт-Ли.