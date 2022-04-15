«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета

Продюсерский совет определился с победителями конкурса Института развития интернета на создание национального контента в сети. Финансовую поддержку получат 116 проектов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Деньги на создание своих проектов получат авторы сериалов «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако», «Челюскин. Первые», «Барбоскины», «Струны» и серия фильмов об истории России. Среди неигровых лент — сериалы «Седьмая симфония», «Игры и люди» и «Нюрнберг», а также двухсерийный фильм «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру».

В категории «Блогосфера» будут, в том числе, поддержаны третий сезон трэвел-шоу по России с незрячим блогером Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят» и визуализированные исторические аудиоспектакли «Аудиодрамы».

В категории «Игры/ПО» победителям стали приложение «Послевыписки.рф» для переболевших COVID-19, цифровой помощник для диабетиков «Диабет образ жизни» и развивающая игра для детей «Мы живем в России. Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо».

«Мы рады, что нам удалось поддержать много масштабных долгосрочных проектов, в том числе игровых и анимационных сериалов на самую разную тематику. <…> В этом году планируется реализовать 42 проекта-победителя. Производственный цикл остальных (а это более 70 наименований) составляет от 2 до 3 лет», — сказал исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.