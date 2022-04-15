перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета 20:17
Сьюзан Сарандон сыграет антагониста в новом фильме DC «Синий Жук» 19:53
Россия объявила 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата 19:29
Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов 19:15
Климатические активисты Extinction Rebellion заблокировали четыре главных моста Лондона 18:57
Генпрокуратура проверит работу Роснано при Чубайсе 18:56
Laurenz Heymann/Unsplash
В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России 17:46
Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределенный срок 17:25
Шведские электронщики Swedish House Mafia вернулись с альбомом «Paradise Again» 17:24
Путин задекларировал доход в 10,2 млн рублей за прошлый год 17:11
Опрос: почти половина компаний в России снижает или приостанавливает набор новых сотрудников 16:49
Kirandeep Singh Walia/Pexels
WSJ: Google, McKinsey и другие компании перевозят сотрудников из России в ОАЭ 16:46
МВД объявило в розыск проект-менеджера ФБК* Руслана Шаведдинова 16:35
Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Moscow Times и радио RFI Обновлено в 16:19
В России выросли продажи водки, пива и джина 16:14
В России намерены разработать профессиональный стандарт для писателей 16:11
ТаксовичкоФ ТВ/YouTube
РБК: «Таксовичкоф» начал переговоры о покупке части активов «Ситимобила» 15:39
Поклонская выступила против ударов «Искандерами» по Киеву, о которых написал вице-премьер Крыма 15:32
Прокуратура потребовала для Максима Резника 1 год колонии-поселения 15:31
«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов 15:10
Отключить рекламу

«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:17

Продюсерский совет определился с победителями конкурса Института развития интернета на создание национального контента в сети. Финансовую поддержку получат 116 проектов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Деньги на создание своих проектов получат авторы сериалов «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако», «Челюскин. Первые», «Барбоскины», «Струны» и серия фильмов об истории России. Среди неигровых лент — сериалы «Седьмая симфония», «Игры и люди» и «Нюрнберг», а также двухсерийный фильм «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру».

В категории «Блогосфера» будут, в том числе, поддержаны третий сезон трэвел-шоу по России с незрячим блогером Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят» и визуализированные исторические аудиоспектакли «Аудиодрамы».

В категории «Игры/ПО» победителям стали приложение «Послевыписки.рф» для переболевших COVID-19, цифровой помощник для диабетиков «Диабет образ жизни» и развивающая игра для детей «Мы живем в России. Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо».

«Мы рады, что нам удалось поддержать много масштабных долгосрочных проектов, в том числе игровых и анимационных сериалов на самую разную тематику. <…> В этом году планируется реализовать 42 проекта-победителя. Производственный цикл остальных (а это более 70 наименований) составляет от 2 до 3 лет», — сказал исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
триллер
Обратимая реальность
Павел Чинарев против взломавших матрицу русских хакеров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Институт развития интернета
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить