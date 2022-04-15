ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году

Центробанк порекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что это «не является несоблюдением нормативов». Если финансовая организация все-таки примет решение не выплачивать дивиденды, то тогда она должна составить и предоставить в ведомство «упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий».

Ранее ограничить выплаты дивидендов предлагал Минфин. «Мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был самым, наверное, успешным за последнее время», — сказал глава ведомства Антон Силуанов.

Тогда Силуанов отметил, что банкам нужна «капитальная база» в нынешних условиях, в которых они «достаточно много потеряли». Крупнейшие банки с госучастием — Сбербанк и ВТБ — до попадания в санкционные списки западных стран планировали направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год.