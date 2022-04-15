перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Яндекс.Маркет» будет хранить и доставлять товары продавцов с других маркетплейсов 15:10
Житель Кентукки отсудил у работодателя 450 тыс. долларов за празднование его дня рождения 14:49
James Whatley/Flickr
Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Moscow Times 14:33
Резюме Александра Маккуина продадут на нью-йоркском аукционе. Стартовая цена — 1000 долларов 14:26
Илон Маск запланировал открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети 14:01
Лиззо анонсировала новый альбом и поделилась клипом 13:39
ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году 13:38
Департамент спорта Тюменской области/«ВКонтакте»
В школах Тюмени поставят «парты героев» с фотографиями Героев России. За ними будут сидеть отличники 12:46
Производители электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций 12:10
В России выявили 11 432 новых случая коронавируса 11:29
Третьяковская галерея откроет выставку русского модерна с работами участников «Мира искусства» 11:03
Глава СПЧ: хочется заблокировать YouTube, но тогда Россия потеряет площадку для трансляции 10:54
Marko Ahtisaari/Flickr
«Коммерсант»: Минфин доработал законопроект о криптовалютах 10:05
Приложение Альфа-банка удалили из App Store 9:45
В России составлено более 600 административных дел о дискредитации армии 9:06
Мошенница из сериала «Изобретая Анну» продает поддельные копии своих картин на выставке в Нью-Йорке 3:33
В Чикаго отменили концерт комика Нурлана Сабурова после инцидента с художницей Юлией Косивчук 2:41
Арестовали учредителя алтайской газеты «Листок». Его обвиняют в распространении фейков об армии 1:36
hrustall/Unsplash
В Воронежской области занятия в школах будут начинаться с поднятия флага России 0:45
Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю сменит название на Украину Вчера в 23:44
Отключить рекламу

ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:38

Центробанк порекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ отметил, что это «не является несоблюдением нормативов». Если финансовая организация все-таки примет решение не выплачивать дивиденды, то тогда она должна составить и предоставить в ведомство «упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий».

Ранее ограничить выплаты дивидендов предлагал Минфин. «Мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был самым, наверное, успешным за последнее время», — сказал глава ведомства Антон Силуанов.

Тогда Силуанов отметил, что банкам нужна «капитальная база» в нынешних условиях, в которых они «достаточно много потеряли». Крупнейшие банки с госучастием — Сбербанк и ВТБ — до попадания в санкционные списки западных стран планировали направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Сбербанк России
Банк ВТБ
Люди
Антон Силуанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить