В школах Тюмени поставят «парты героев» с фотографиями Героев России. За ними будут сидеть отличники

В школах Тюмени появятся «парты героев», на которые нанесут фотографии Героев России. Их поставят в лучших по успеваемости классах, а сидеть за ними будут только отличники. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» департамента спорта Тюменской области.

16 апреля в школе № 7 состоится торжественное открытие «парты героя» имени летчика гражданской авиации, Героя России Владимира Шарпатова. В этой школе обучались его сыновья, которые тоже стали летчиками.

Всего власти региона планируют 21 «парту героя». Следующая появится в школе № 37 — она будет посвящена Валерию Ростовщикову, а самой первой стала парта имени Романа Шадрина в Тобольском районе.