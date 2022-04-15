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В школах Тюмени поставят «парты героев» с фотографиями Героев России. За ними будут сидеть отличники

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:46

В школах Тюмени появятся «парты героев», на которые нанесут фотографии Героев России. Их поставят в лучших по успеваемости классах, а сидеть за ними будут только отличники. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» департамента спорта Тюменской области.

16 апреля в школе № 7 состоится торжественное открытие «парты героя» имени летчика гражданской авиации, Героя России Владимира Шарпатова. В этой школе обучались его сыновья, которые тоже стали летчиками.

Всего власти региона планируют 21 «парту героя». Следующая появится в школе № 37 — она будет посвящена Валерию Ростовщикову, а самой первой стала парта имени Романа Шадрина в Тобольском районе.

Важно, чтобы школьники понимали значение этой акции, знали в лицо Героев России и гордились тем, что в их школе есть Парта Героя. Это личная мотивация каждого — заслужить право сидеть за партой героя своим стремлением стать лучше!
Николай Мыцик
Секретарь комиссии патриотического воспитания Всероссийской федерации самбо

Также запланированы встречи с Героями России. Кроме того, они «станут свидетелями и почетными гостями важных патриотических событий Тюменской области».

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