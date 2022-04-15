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«Коммерсант»: Минфин доработал законопроект о криптовалютах

Денис Ламехов
Сегодня в 10:05

Министерство финансов России доработало законопроект о криптовалютах и впервые детально затронуло в нем майнинг, пишет «Коммерсант» со ссылкой на актуальную версию документа. Его подлинность подтвердили два близких к отрасли собеседника издания.

Законопроект получил название «О цифровой валюте». В нем закреплены терминология, связанная с выпуском таких валют, правовая база их оборота и другие особенности, сообщает газета.

«Коммерсант» пишет, что, согласно документу, цифровые валюты могут быть приняты «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении нее не должно быть обязанного лица.

Организаторами оборота цифровых валют смогут стать оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн рублей) и оператор цифровой торговой платформы (не менее 100 млн рублей). Первый будет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты «от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен», а второй — проводить организованные торги.

Требования к обоим операторам «Коммерсант» называет достаточно жесткими. Так, им придется войти в специальный реестр, определяться как субъекты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, их деятельность будет лицензировать и контролировать уполномоченный орган. Им будет необходимо вести реестры владельцев цифровых валют, а также хранить и ежедневно создавать резервную копию данных по торгам.

Собеседник газеты, юрист в сфере блокчейна Михаил Успенский, называет требования крайне завышенными. По его словам, выполнить их будет «под силу только крупнейшим кредитно-финансовым организациям страны».

На роль обоих операторов могут претендовать только зарегистрированные в России компании. Иностранные криптобиржи, чтобы получить лицензию, должны создать хозяйственное общество.

Согласно документу, купля-продажа цифровой валюты без идентификации будет невозможна. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета. Также вводится термин «электронный кошелек цифровых валют». Кошелек должен будет пройти обязательную сертификацию.

Майнингом смогут заниматься юридические лица и ИП после включения в специальный реестр. Им могут быть предоставлены центры обработки данных, если их собственник — российская компания. Налогообложение будет установлено отдельно.

Объем требований по идентификации, сертификации и учету «Коммерсант» называет большим. Собеседники газеты сообщают, что эти требования не затронут операции с криптовалютой вне объектов российской ИТ-инфраструктуры. Российские пользователи смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, говорят они.

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