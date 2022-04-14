Вышел трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»

В сети появился трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — первого фильма режиссера за восемь лет. Ролик был опубликован на ютьюб-канале студии Neon.

Он представляет вселенную научно-фантастической картины, над которой Кроненберг трудился в течение 20 лет. Премьера «Преступлений будущего» состоится в июне. Кроме того, лента войдет в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Фильм расскажет о будущем, в котором люди эволюционировали и их тела приспособились к проблемам современной жизни. Судя по трейлеру, органы новых людей изменили свое местоположение в организме, а в качестве питания они научились использовать пластик.