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Вышел трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

В сети появился трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — первого фильма режиссера за восемь лет. Ролик был опубликован на ютьюб-канале студии Neon.

Он представляет вселенную научно-фантастической картины, над которой Кроненберг трудился в течение 20 лет. Премьера «Преступлений будущего» состоится в июне. Кроме того, лента войдет в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Фильм расскажет о будущем, в котором люди эволюционировали и их тела приспособились к проблемам современной жизни. Судя по трейлеру, органы новых людей изменили свое местоположение в организме, а в качестве питания они научились использовать пластик.

«„Преступления будущего“ — это размышление о человеческой эволюции. В частности, о том, как нам пришлось взять этот процесс под контроль, поскольку мы создали такие мощные среды, которых ранее не существовало», — пояснил режиссер.

По сюжету артист-перформер Сол Тенсер демонстрирует изменения в своем теле в ходе своих авангардных выступлений. Ему в этом помогает партнерша Каприс. За их действиями наблюдает следователь Тимлин. Вскоре она обнаруживает таинственную группу, которая пытается использовать славу художника, чтобы пролить свет на следующую фазу эволюции.

Кроненберг назвал новую картину «эволюцией» того, что он делал раньше. «Это продолжение моего понимания технологий как нечто связанного с человеческим телом», — сказал он. В своем фильме кинематографист размышляет о том, может ли человек эволюционировать таким образом, чтобы решить проблемы, которые он сам и создал, например, проблему климатического кризиса.

Сценарий картины написал сам Кроненберг. На главные роли он пригласил Вигго Мортенсена («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Скотта Спидмана («Другой мир»), Велкета Бунге («Берлин, Александерплац») и Дона МакКеллара («Экзистенция»).

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