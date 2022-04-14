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Глава Всемирного банка призвал освободить бедные страны от долгов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:25

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал списать с бедных стран «гнетущие их долги». Об этом он сказал в интервью немецкому журналу WirtschaftsWoche.

По его мнению, задолженности бедных стран усложняют их борьбу с ростом цен — и чем беднее, тем тяжелее это делать. Он добавил, что российская «спецоперация» на Украине должна привести к «переосмыслению в богатых странах».

Накануне Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН обратили внимание на усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью выступили с призывом немедленно заняться предотвращением голода, который усугубил военный конфликт на Украине.

Всемирный банк подсчитал, что рост цен на продукты на один процентный пункт будет отправлять за черту бедности около 10 млн человек по всему миру.

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